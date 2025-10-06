Gelin Arabasının Yolunu Kesen Operatörün Eğlenceli Anları

Hatay'da operatör Uğur Hüsnüoğlu'nun iş makinesiyle gelin arabasının yolunu kestiği anlar sosyal medyada yüzleri gülümsetti. Gelin ve damada unutulmaz anlar yaşatan operatör, 150 TL bahşiş karşılığında yolu açtı.

Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi'nde yaşayan Uğur Hüsnüoğlu, iş makinesiyle operatörlük yaparak geçimini sağlıyor. Mahallede yıkım çalışması yapan Hüsnüoğlu, binayı yıkacağı esnada karşıdan gelin arabasının geldiğini fark ederek iş makinesiyle gelin arabasının önünü kesti. Damattan zarf alana kadar yolu açmayan Hüsnüoğlu, çiftin acelesi olduğundan iş makinesini çekerek gelin arabasına yolu açtı. Gelin ve damada unutulmaz anlar yaşatan Hüsnüoğlu'nun iş makinesiyle gelin arabasının yolunu kestiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Gelin arabasını görünce çocukluk anılarımız aklımıza geldi, bu hareketimizden dolayı gelin ve damat çok mutlu oldu"

İş makinesiyle gelin arabasının önünü kapatarak gelin ve damada unutulmaz anlar yaşatan operatör Uğur Hüsnüoğlu, "Gelin arabası karşıdan gelirken arkadaşıma önüne keselim dedim. Arkadaşım da kapatsak ayıp olur dedi. Gelin arabasıyla önümüzden geçtiler sonra geri geldiler. Ben de o esnada hemen iş makinesine bindim ve yolunu kestik. Gelin arabasının önünü kapattık. Gelin tarafından birkaç kişi bizi tebrik etti. Gelin arabasından bize para verdiler ama zarfın içinde 150 TL vardı. Acil işlerinin olduğunu söylediler, ben de iş makinesinin kovasını kaldırdım. Çocukken köyde, gelin arabasının önüne taşlar koyarak durduruyorduk. Gelin arabasını görünce çocukluk anılarımız aklımıza geldi. Bu hareketimizden dolayı gelin ve damat çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY