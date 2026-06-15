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Kavga ihbarı yaptılar, jandarmayı konfeti ile karşıladılar

Kavga ihbarı yaptılar, jandarmayı konfeti ile karşıladılar
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatandaşlar, jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümünü sahte kavga ihbarı yaparak kutladı. Ekipler olay yerine geldiğinde konfeti ve şarkılarla karşılandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarmanın 187'inci kuruluş yıl dönümü sahte kavga ihbarıyla kutlandı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyünde aralarında köy muhtarı Adem Selci'nin de olduğu vatandaşlar dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Numarasını arayarak kavga ihbarında bulundu. Jandarma teşkilatının 187'inci yaşı dolayısıyla yapılan ihbarın ardından vatandaşlar alanı konfeti ile kapladı. Ekipler kavga için geldikleri bölgede konfeti ve şarkılarla karşılandı. Olayı anlayan ekiplerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Köy muhtarı ve vatandaşlar görevli jandarma ekiplerinin 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tatlı ikram etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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