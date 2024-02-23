Geleneksel El Sanatları Projeleri Ankara'da İncelendi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve geleneksel el sanatlarının izlerini taşıyan projeler üst düzey bürokratlar tarafından yerinde incelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Oruç Baba İnan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Celile Eren Ökten, Ankara Milletvekili Sayın Zeynep Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Ahmet Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Emine Doğrukök ile Ajans ve ilçe halk eğitim merkezi yetkililerinin yer aldığı heyet; 21 Şubat tarihinde Altındağ ilçesinde yürütülen iki projede incelemelerde bulundu. Heyet ilk olarak "Geleneksel Ayakkabıcılık Zanaatı ile Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Eğiticilerin Eğitimi Projesi" atölyesini ve satış ofisini ziyaret etti. Yemenia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje geleneksel el sanatlarının günümüze taşınması ve kadın istihdamının artırılması ile dikkat çekiyor. Üretim atölyesinde incelemelerde bulunan heyet, kadın girişimcilerden sürece ilişkin detaylı bilgi aldı. Görüşmelerde halk eğitim merkezleri ile iş birlikleri ve geleneksel el sanatlarının yenilikçi tasarım ve uygulamalarla yaşatılmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Sof tarihi değeriyle yeniden gündemde

Programın sonraki bölümünde "Tiftik ve Sof Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi. İz Ankara Sanat Merkezinde yapılan toplantıda tarihi Sof Kumaşı'nın üretimi, yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanması ve dünya pazarlarına tekrar sunulması için izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği ve yürütülecek olası programlar görüşüldü. Toplantının ardından heyet, Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulan İz Ankara Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA