Gediz Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan İftar Programı Düzenledi

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyünde yeniden seçilen Muhtar Cengiz Erkan köy meydanında iftar programı düzenledi.

Muhtarlıkta ikinci dönemine başlayan ve yaptığı çalışmalarla köy halkı tarafından sevilen Muhtar Erkan köy halkı için köy meydanında iftar programı düzenleyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında köylüler bir araya gelirken Ramazan Ayının coşkusunu yaşadılar.

Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan konuyla ilgili olarak, "Bugün köyümüzde genç, yaşlı, köy dışında yaşayan birçok insanımızla bir araya geldik. Hem hasret giderdik hem de mübarek Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşadık. Rabbim nice Ramazan aylarını birlik beraberlik içerisinden geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Köy halkı iftar sonrasında Muhtar Erkan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - KÜTAHYA