Gediz'de Meslek Tanıtım Günleri: Öğrenciler Polislik Mesleğini Öğrendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Mehmetçik Ortaokulu tarafından düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri, polislik mesleği hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Polis memurları, öğrencilerle mesleklerine dair tecrübelerini paylaşarak, polislik mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan alanında uzman konuklara yöneltme şansı elde etti. Bu önemli etkinlikte emeği geçen Gediz Emniyet Müdürlüğü personellerine, organizasyonda moderatörlük yapan Emel Çakır'a ve katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür edildi. Öğrenciler için oldukça verimli geçen bu buluşma, meslek seçimlerinde onlara yol gösterici olmayı amaçladı. Mehmetçik Ortaokulu tarafından düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri'nin ilerleyen haftalarda farklı meslek gruplarını da ağırlamaya devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA