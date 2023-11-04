Gediz'de Filistin'e destek yürüyüşü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gediz Belediyesi ve Gediz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen yürüyüşe Gediz protokolü ve ilçe halkı katıldı.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan Gedizli vatandaşlar, Filistin'e destek, İsrail'e protesto içerikli sloganlar eşliğinde Gediz Kültür Merkezinden Gediz Belediyesine kadar yürüdü.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte vatandaşlar İsrail'e lanet okudu.

Yürüyüş sonunda belediye binası önünde katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bize burada belki bu tür şeyler basit gibi geliyor olabilir ama, televizyonlara bakmakta zorlanıyoruz. Çocukların pğarça parça çıkması hepimizi yürekten üzüyor. Tamamen bir soykırım. İslamiyet'e yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Başka hiçbir şey değildir. Filistin'de ölen çocuklarımıza, yaşlılarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. İnşallah dualarımız onların yanında olur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA