Gediz'de 2023 Yılı Evlenme, Boşanma, Ölüm ve Doğum İstatistikleri Açıklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2023 yılı evlenme, boşanma, ölüm ve doğum istatistikleri belli oldu.

2024 yılının ilk günlerinde belli olan verilere göre Gediz ilçesinde geçtiğimiz yılda 328 kişi evlendi. Elde edilen verilere göre boşanma sayısı ise 120 oldu.

Gediz'de 2023 yılında 225 kişi yaşamını yitirirken 253 bebek dünyaya merhaba dedi.

Diğer yandan 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gediz'in nüfusu 5 yıllık dönemde yüzde 15,5 artarken 2021 yılına göre 3,49 arttı. Gediz ilçesinde TÜİK verilerine göre merkezde 26 bin 662, köy ve beldelerde 23 bin 489 kişi yaşıyor. Gediz'in toplam nüfusu ise 50 bin151 olarak belirlendi. - KÜTAHYA