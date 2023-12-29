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Gebze Belediyesi'nde 2.964 çift evlendi

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Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa 'evet' dedi. Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa 'evet' dedi. Gebze'de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yuva kuran çiftlere mutluluklar diledi.

Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa "evet" dedi.

Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa "evet" dedi. Gebze'de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yuva kuran çiftlere mutluluklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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