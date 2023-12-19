Üye Girişi
Haberler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Erzurumlularla bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelerek ilçeye kazandırılan projeleri ve hizmetleri anlattı. Büyükgöz, geçmiş yıllarda yaşanan kronikleşmiş sorunları çözdüklerini belirtti ve yapılan kamulaştırmaları, okul ve cami sorunlarının çözümünü vurguladı.

Erzurumlularla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçmiş 50 yılın, 100 yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdük" dedi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelen Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılan proje ve hizmetlere ilişkin sunum yaptı. Başkan Büyükgöz, "Biz 'Sağlam işler yaptık, Gebze'yi sağlama aldık' diye bir cümle kurduk. Bazı kardeşlerimiz aklından geçirebilir; bu cümlenin altı üstü dolu mu, bu iddianın bir karşılığı var mı? İşte bugün bunları açıklamak üzere burada buluştuk" dedi.

"1 milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız"

Kronikleşmiş sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade eden Büyükgöz, "Geçmiş 50 yılın, 100 yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdük. Peki neler yaptık gelin hep beraber bakalım. Öncelikle 1 milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim'e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 caminin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Cami yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırdık. Bu kentte 8 sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zinnur Büyükgöz Gebze Cami Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title