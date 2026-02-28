Gazze'ye geçişler durduruldu

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ne geçişlerin kapatıldığını açıkladı.

İran'a yönelik saldırılardan Gazze de etkilendi. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi'ne geçişlerin durduğunu duyurdu. Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ne giriş yapılan geçiş noktalarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılması dahil olmak üzere gerekli bazı güvenlik düzenlemeleri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçişlerin kapatılmasının Gazze Şeridi'ndeki insani durum üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı ileri sürülen açıklamada, ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye giren gıda miktarının yüksek olduğu bu nedenle de mevcut stokların uzun bir süre yeteceğinin beklendiği iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı