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Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Mezarlıklara Sığındı

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İsrail saldırılarında yerlerinden edilen Filistinliler, çadır kuracak yer bulamayınca Han Yunus'taki mezarlıklara sığındı. Saldırılar sonucu evsiz kalan Filistinliler, mezarların yanında çadırlarını kurarak hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail saldırılarında enkaza dönen Gazze Şeridi'ndeki yerlerinden edilmiş Filistinliler, artık çadır yer kuracak yer bulamayınca son çare Han Yunus'taki mezarlıklara sığındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce kişi evlerini terk ederek çadır kentlere yerleşti. Aylardır devam eden saldırılarda artık yaşayacak yeri kalmayan yerlerinden edilmiş Filistinliler son çare Han Yunus'taki mezarlıklara sığındı. Çocuklarını alarak evlerinden ayrılan Filistinliler, çadırlarını mezarların yanlarına kurdu.

Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yakınlarında bulunan mezarlıkta yaşayan ve yerinden edilenlerden Ahmed Kawari, İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırmasının ve bölgenin tahliye edilmesinin ardından ailesiyle birlikte Refah şehrine göç ettiklerini söyledi. İsrail'in Refah kentine de saldırmasının ardından Al-Mawasi bölgesine göç ettiklerini ancak yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bölgede çok fazla olması nedeniyle yer bulamadıklarını dile getiren Ahmed Kawari, İsrail ordusunun neden olduğu büyük yıkımda başka yer kalmaması sonucu çadırlarını Han Yunus kentindeki mezarlıklara kurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Zor şartlarda yaşadıklarını ve mezarlıklar arasında yaşarken çektikleri acıları kimsenin bilmediğini aktaran Kawari, her gün sevdiklerini gömen Filistinlilere şahit olduklarını ve bunun psikolojilerini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Yerlerinden edilmiş Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaza dönen okul, hastane ve binaların çevresine çadırlarını kurarak hayata tutunmaya çalışıyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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