Gazze şehidi Yakup Erdal için taziye

ADIYAMAN - İsrail'in Lübnan sınırını bombalaması sonucu şehit olan Yakup Erdal'ın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taziye kabul ediliyor.

Türkiye'den Filistinlilere destek olmak için giden Yakup Erdal ve Seyfullah Bilal Öztürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda şehit oldu. Şehit Yakup Erdal'ın babası Faik Erdal, Kahta ilçesindeki Ömeriye Camisi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Oğlu Yakup Erdal'ın şehadetini kabul etmesi için Allah'a dua eden Faik Erdal, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Faik Erdal, "Oğlum bir hafta önce İstanbul'daydı, Orada 10 gün kaldı. Ondan sonra dedi 'ben eve geleceğim'. Sonra niyetini değiştirmiş. Zaten sürekli, 'ben Gazze'ye gideceğim. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz bu durumdayken biz burada duramayız' diyordu. Ben de dedim ki biz bir şey yapamayız. Orada hükümetler baş edemiyor. Oğlum da, 'biz burada duramayız' diye, bana hep böyle söylüyordu. Gideceğini de biz bilmiyorduk. Allah oğlumun şehadetini kabul etsin. Bütün Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik sağlansın" dedi.

Şehit Yakup Erdal'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.