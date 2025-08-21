Gazze'deki Saldırılarda Sivillerin Can Kaybı 62 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62 bin 192'ye, yaralananların sayısı 157 bin 114'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 192'ye, yaralananların sayısının ise 157 bin 114'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 646 kişinin hayatını kaybettiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 18 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 117 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 36'ya, yaralananların sayısı 15 bin 64'e yükseldi.

Gazze'de 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte 2 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112'si çocuk olmak üzere 271'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE