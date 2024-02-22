Üye Girişi
Haberler

Gazze'de İnsani Kriz: Çocuklar Ateşkese İhtiyaç Duyuyor

Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de yaşanan şiddetin çocukları akut beslenme yetersizliği ve temiz su sorunuyla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar insani krize yol açtı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), " Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 139 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor. Çocuklar akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya, temiz su kişi başına 1 litrenin altında. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden şiddet insani krize yol açtı. Çocukların hemen ateşkese ihtiyacı var" denildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşmiş Milletler Gazze İnsan Hakları Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kimdir? Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)? İYİ Parti Adıyaman adayı kim? 2024 İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Adana adayı kim? 2024 İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş kaç yaşında, nereli? Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI izle! 22 Şubat Sparta Prag Galatasaray maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Rüyada bilgisayar görmek ne demektir? Rüyada bilgisayar kullanmak, bilgisayar almak, bilisayar oyunu oynamak, bilgisayar toplamak ne anlama gelmektedi Rüyada alışveriş yapmak ne demektir? Rüyada pazara gitmek nedir? Rüyada alışveriş yaptığını görmek ne anlama gelmektedir? Azem karısını neden öldürdü? Rüyada halı görmek ne demektir? Rüyada yeni halı görmek, rüyada halı üzerinde yürümek ne anlama gelmektedir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek ne anlama gelmektedir? Diyanete göre rüyada ölmüş birini canlı görmek ve konuşmak ne demektir? OKC Thunder LA Clippers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Dallas Mavericks Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Zencefilin faydaları nedir? Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil neye iyi gelir? Rüyade ev görmek, rüyada yeni ev görmek, rüyada yeni ev satın almak, rüyada eski ev görmek ne demektir? TV8.5 canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) TV8.5 CANLI 4K İZLE! 22 Şubat TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title