Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle İki Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybetti belirtildi. Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 271'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE