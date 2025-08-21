Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle İki Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte iki sivil açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi. Böylece bölgede ölenlerin sayısı 271'e ulaştı.

İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybetti belirtildi. Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 271'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

