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Şehit Er Ahmet Şen'in annesi Zeliha Şen hayatını kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Şehit Er Ahmet Şen'in annesi Zeliha Şen, hayatını kaybetti. Şehit annesi Zeliha Şen, bugün Beyobası Karakısık Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Şehit Er Ahmet Şen'in annesi Zeliha Şen hayatını kaybetti.

2002 yılında Burdur Yeşilova ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 'Dur' ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olan Er Ahmet Şen'in annesi Zeliha Şen hayatını kaybetti. Şehit annesi Zeliha Şen, bugün Beyobası Karakısık Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Şen Beyobası Gazipaşa Antalya Yerel Yaşam Haberler

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