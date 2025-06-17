Gazipaşa'da Kore Gazisi Veli Çelik'e Samimi Ziyaret

Gazipaşa'da Kore Gazisi Veli Çelik'e Samimi Ziyaret
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Gazipaşa Askerlik Şubesi Başkanı Emre Şahiner, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla hayatta kalan tek Kore Gazisi Veli Çelik'i evinde ziyaret etti. Ziyarette askerlik hatıraları dinlendi ve vatan için yapılan hizmetler için teşekkür edildi.

Antalya'da Gazipaşa Askerlik Şubesi Başkanı Emre Şahiner, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kore Gazisi Veli Çelik'i evinde ziyaret etti.

Gazipaşa Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Üstçavuş Emre Şahiner, Gazipaşa ilçesinin hayatta kalan tek Kore Gazisi Veli Çelik'i Muzkent Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ziyarette Çelik'in askerlik hatıralarını dinleyen Şahiner, vatan uğruna verdiği hizmetler için kendisine teşekkür etti. Samimi sohbet havasında geçen ziyarette Şahiner, Veli Çelik'in hayır duasını aldı ve uzun ömürler diledi. Geçmişin emanetçilerine vefanın önemini vurgulayan Gazipaşa Askerlik Şubesi Başkanı Şahiner, "Kore Gazilerimiz, Türk milletinin fedakarlık ve cesaretinin yaşayan sembolleridir. Onların hatıralarına sahip çıkmak, bizim için bir onurdur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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