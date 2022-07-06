Gaziosmanpaşalı kasaplar yaklaşan Kurban Bayramı'nda göreve hazır

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi oluşabilecek kazalara karşı kasaplara kurban kesim kursu düzenledi. Kursu başarıyla bitiren ve göreve hazır olan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika takdim edildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her bayramda görmeye alışık olduğumuz kurban kesim kazalarının önüne geçmek amacıyla Gaziosmanpaşa'da kasaplara yönelik bir kurs düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ve Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nin ortak uyguladığı kurs kapsamında ilk olarak kurban kesiminin incelikleri ve İslami usullere göre dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı 20 saatlik teorik bilgi verildi. Teorik bilginin ardından ise katılımcılar bir oto yıkamada sahaya çıkartılarak uygulamalı kurban kesimi eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 30 kursiyere kimlik ile sertifika verilirken bir de bıçak hediye edildi. Kursiyerlere sertifikalarını Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Bayram Turan takdim etti.

'Kursiyerlerimiz daha önce hiç kesim yapmamış gibi kabul edip işin başından başlıyoruz'

Eğitim boyunca kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini kursiyerlere anlattıklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim Murat Tosunoğlu, " Biz her yıl yaptığımız gibi kurban kesim eğitimi veriyoruz. 2022 yılı içerisinde de 20 saatlik bir eğitim sonrasında bugün uygulamalı olarak kurban kesimini yapıp arkadaşlara uygulamalı olarak göstereceğiz. Biz arkadaşları öncelikle sıfır olarak kabul ediyoruz. Daha önce hiç kesim yapmamış gibi kabul edip işin başından başlıyoruz. Kurbanda hangi hayvan seçilmeli, nelere dikkat edilmeli, hastalıklar nelerdir, hangi aletler kullanılmalı, nasıl kesilir, imha edilmesi gereken organlar nelerdir, hastalıklarda kime bilgi verilmesi gerekir gibi soruların cevaplarını arkadaşlara aktarıyoruz. Küçükbaş hayvanlar annesinin boyuna gelmeden yani erişkinliğe ulaşmadan kurban edilmez. Kör, topal ya da eksik bir uzvunun olmaması gerekir. Büyükbaş hayvanlarda ise aynı şekilde kör, topal olmaması gerekir. Özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşından küçük olanlar kurban olmaz " diye konuştu.

'3 gün boyunca devamlı eğitim aldık'

Eğitimde hayvanlarda oluşabilecek hastalıkları öğrendiğini söyleyen kasap Ali Çimen " Benim en önemli aldığım eğitim hayvanın içerisindeki hastalıkları görmek oldu. 3 gün boyunca devamlı eğitim aldık. Şimdi de burada uygulamalı eğitim alacağız. Daha önce çok kurban kestim. Burada hayvanlarda olabilecek verem, tüberküloz, kuduz gibi hastalıkları öğrendik " dedi.

'Sevdiğim işi belgelendirmek benim için iyi oldu'

Kursun çok faydalı olduğunu ifade eden öğretmen Hilmi Yıldız, " Kurban kesmeyi seviyorum. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Bir çoban olarak büyüdüm. Bu işte teknik bilgilerle biraz daha profesyonel, biraz daha faydalı, biraz daha iyi yapabilir miyim diye düşünüyordum. 20 saatlik bir kursumuz vardı. Çok faydalı bir kurs oldu. Zaten sevdiğim bir işi belgelendirmek benim için iyi oldu. Belediyemize, müftülüğümüze ve halk eğitim merkezimize teşekkür ederim " şeklinde konuştu.