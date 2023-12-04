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Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelliler Günü Programı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programda engelli vatandaşları ve ailelerini ağırladı. Programda engellilerin talepleri dinlendi ve atölye etkinliği düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programda Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, engelli vatandaşları ve ailelerini ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde program düzenledi. Programa, Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nden kurs, fizyoterapi, ergoterapi ve dil konuşma terapisi hizmeti alan öğrenciler ile aileleri katıldı. Başkan Usta programda engellilerin her biri ile yakında ilgilenirken onlarla ve aileleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi. Yemek sonrası düzenlenen atölye etkinliğinde ise engelli çocuklar, kendi hayal ettikleri kitap ayraçlarını tasarladılar.

"Birlikte yürüyeceğimiz daha çok yollar var"

Programda konuşan Başkan Usta, "İlçemizde ne kadar çok yol kat ettiğimizi, ne kadar çok insana dokunabildiğimizi ve ilçemizdeki engellilere ulaşarak, onların toplama kazandırılmasında, hayata tutunmasında birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi görebiliyoruz. Henüz yolun başındayız. Çünkü daha yapacağımız çok hizmetler, birlikte yürüyeceğimiz çok yollar var. Özellikle ilçemize kazandırmayı hedeflediğimiz yeni ve çok güzel bir Engelsiz Yaşam Merkezi var. İnşallah onu hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Yüreği sevgi dolu, merhamet dolu, yetenekli, cesur ve çalışkan kardeşlerimizin önünde engel olmazsa, onların neler başardıklarını hep birlikte görüyoruz. O yüzden şunu özellikle ifade ediyoruz; Asıl engel gönüldedir, yürektedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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