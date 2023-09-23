Gazilere vefa ve dua için sabah namazında buluştular

Bayburt İl Müftülüğü, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün 'Sabah Namazı Buluşması' düzenledi.

Düzenlenen sabah namazı buluşmasında kahraman şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sabah namazının akabinde konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerimize vefa ve dua için bugün sabah namazı için burada toplandık.

Bu cennet vatanı bizlere bırakmak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. İ'la-yi kelimetullah yolunda zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız, canlarından geçerek bu cennet vatanı bizlere emanet ettiler. Vatanımızın üzerinde şanlı bayrağımız dalgalanıyor, minarelerimizden ezanlar yükseliyor, camilerimizde huzurla ibadet ediliyorsa bütün bunlar Allah'ın lütfu, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları neticesindedir.

Yüce dinimizdeki en büyük mertebelerden birsi şehitliktir. Rabbimiz şehitler hakkında şöyle buyurur, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Onlar diridirler ve Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.' Gazi ise şehadeti göze almış ve şehitlikten sonraki en yüksek mertebedir.

Rabbim vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerini nur, makamlarının cennet, derecelerini ali eylesin, hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler versin" ifadelerini kullandı.

Bayburt Merkez Ulu Camide düzenlenen sabah namazı buluşmasına Bayburt Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, şube müdürleri Sadi Bayoğlu, Ömer Turan, Hasan Ayyıldız, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT