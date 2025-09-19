Gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

Eskişehir'de '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle kahraman gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programı Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Programda bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Değerli gazilerimiz ve kıymetli aileleri, sizleri saygı ve şükranla selamlıyorum. Bugün, milletimizin kahramanlıklarla dolu tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran gazilerimizi anmak için bir aradayız. Gaziler Günü, Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verildiği anlamlı gündür. Bu gün, tüm gazilerimize duyduğumuz minnetin en güçlü ifadesidir" dedi.

"Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması sizlerin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir

Gaziliğin vatan için canını ortaya koyanların taşıdığı kutsal bir onur olduğunu belirten Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a ve terörle mücadeleye kadar şanlı tarihimizin yaşayan abidelerisiniz. Bugün özgürce yaşamamız, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması sizlerin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir. Bizlere düşen görev, bu fedakarlıkları unutmamak, unutturmamak ve her zaman gazilerimizin yanında olmaktır. Valiliğimiz, tüm imkanlarıyla sizlere ve ailelerinize destek olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Gaziler Gününüz kutlu olsun." - ESKİŞEHİR