Gaziler ile Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kilis İl Jandarma Komutanlığında görevli Gazi Teğmen Mustafa Timo ve Gazi Astsubay Özgür Ünsal'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından vatan uğruna gazi olan Teğmen Timo ve Astsubay Ünsal'a teşekkür eden Müftü Vekili Çolak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. Ziyaretlerine devam eden Çolak, beraberinde İl Müftü Yardımcısı Pınar Han ve Şube Müdürümüz Mustafa Şimşek ile birlikte Kilisli şehit Polis Ali Osman Şahin'in annesi Döne Şahin'i evine gitti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Daha sonra Müftü Vekili Cengiz Çolak vatan uğruna fedai can eden şehitler için dua etti.

Ziyaret sonunda Müftü Yardımcısı Pınar Han, Şehit Annesi Döne Şahin'e Kilis Valiliği'nin göndermiş olduğu hediyeyi verdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel