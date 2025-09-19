Gaziler Gününde anlamlı ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kaymakam Ahmet Odabaş, kahraman gazileri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlere İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır da katıldı.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Kıbrıs Gazisi ve askeri hemşire Nazmiye Özçolpan'ın evine misafir olundu. Ardından 2012 yılında gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Kaplan ve eşi ziyaret edildi. Daha sonra 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Çakır ile eşi, son olarak ise 93 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz'ın evine konuk olundu. Kaymakam Odabaş ziyaretlerde gazilerle sohbet ederek tecrübelerini dinledi, şükranlarını iletti. Gaziler ise yapılan nazik ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Kaymakam Odabaş, "Gazilerimiz milletimizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için büyük fedakarlıklar gösterdi. Onların hatıralarını yaşatmak ve onlara sahip çıkmak en önemli görevlerimizden biridir. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - BALIKESİR