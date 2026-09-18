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Gaziler Günü vesilesiyle 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya ataması yapılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek kura...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek kura töreninde gerçekleştirilecek.

'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni' 19 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşecek törende 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak.

İstihdam sayısı 53 bin 179'a ulaşacak

Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehit yakınları ve gazilere yönelik istihdam imkanlarının devletin vefa anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstihdam hakkının verildiği 1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılmıştı. Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştireceğimiz 571 atamayla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53 bin 179'a ulaşacak. Devletimizin şefkat eliyle hayata geçirilen istihdam, sosyal destek ve rehabilitasyon imkanları, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkma anlayışımızın bir göstergesidir. Öte yandan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bir daha aynı acıları yaşamaması için Terörsüz Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huzur ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Ataması gerçekleştirilecek tüm şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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