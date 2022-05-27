Gaziemir Belediyesi Cumhuriyet Semt Evleri'nde Yaz Kursları Başlıyor - Haberler

Gaziemir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif olmaları için hizmet verdiği, kadınların bakış açılarını geliştirmek için eğitimler ve seminerler düzenlendiği Cumhuriyet Semt Evleri'nde, çocuklar ve kadınlar için düzenlenen kursların yaz dönemi kayıtları başladı. 1 Haziran'da başlayacak kurs kayıtları 30 Haziran'da son bulacak.

Yaz dönemi kurslarına katılmak isteyenler, kimlik fotokopileriyle evlerine en yakın semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek. Kurslar, 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak Eylül ayına kadar devam edecek.

Semt evlerinde çocuklar için sihirli kalemler kulübü, okuma yazma saati-ben de okuyorum, güzel yazı, değerler eğitimi, satranç ve akıl oyunları kursları düzenlenecek. Bu kurslarla, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak.

Kadınlar için ise yaz döneminde geri dönüşüm, stensıl baskı, takı tasarım, gazete sepet örgü, kokulu taş ve mum, ahşap boyama, ebru, örgü, makrome ve katı eğitimleri verilecek. Kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşecek hem de kurslarda ürettiği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı koymanın mutluluğunu yaşayacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0232 999 0251'den dahili 1201'i arayarak bilgi alabilecek.

"KADINLARIN HER ALANDA YANINDAYIZ"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhuriyet Semt Evleri'nde kadınların hem sosyal hem hukuki anlamda gelişmesi ve özgürleşmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Cumhuriyet Semt Evleri'nde kadınların yasal hakları konusunda eğitimlerle desteklendiğini, bakış açılarını genişletecek eğitimler verdiklerini de vurgulayan Başkan Arda, "Cumhuriyet Semt Evleri'nde ayrıca kadınların sosyalleşebildikleri, becerilerini geliştirdikleri el sanatları kursları da açıyoruz. Bunların yanında yaz aylarında çocuklarımız için de birçok eğitici ve eğlendirici kurslarla ailelerimizin yanında olmak istiyoruz" diye konuştu.