Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Gaziantep Havalimanı'na inerken arızalanan uçağa ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan SunExpress uçağının lastiğinin patladığını ve 186 yolcu ile 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlayan uçağa ilişkin açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA