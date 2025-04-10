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Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Kutlandı

Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Kutlandı
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Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, emniyet mensuplarına başarı belgeleri verildi.

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde çeşitli programlar düzenlendi. Araban'da kaymakamık önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Atatürk anıtına çelenk sunumu yaptı. Kızılkaya ile birlikte komiser yardımcıları ve polis memurları, daha sonrasında ise Kaymakam Özgür İşçimen'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçenin huzur ve güvenliği için fedakarca görevlerini ifa eden emniyet mensuplarını Polis Haftası'nı kutlayarak polislere başarı belgesi takdim etti.

Yavuzeli ilçesindeki program ise kaymakamlık binasının bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Program, İlçe Emniyet Amiri Aytaç Onel ve Kaymakam Ömer Zuhal'in konuşmalarının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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