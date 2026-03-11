Haberler

Altun'dan Araban'daki tarihi çeşmelerde restore talebi

Güncelleme:
Araban ilçesindeki tarihi çeşmelerin restore edilmesi için Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ile vatandaşlar çağrıda bulundu. Özellikle Osmanlı dönemine ait Aşağı ve Kırtiş Çeşmeleri'nin korunması gerektiği vurgulandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ve vatandaşlar, Araban ilçesindeki tarihi miras olan tarihi çeşmeler yok olmadan restore çalışması başlatılmasını istedi.

Hasan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban ilçesine bağlı kırsal Emirhaydar Mahallesinde bulunan ve Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen üç gözlü Aşağı Çeşme'nin uzun süredir akmadığını söyledi.

Yoğun sağanak yağışların ardından çeşmenin üç gözünden de su akmaya başladığını belirten Altun, "Bölgemizde etkili olan yağışların ardından tarihi Aşağı Çeşmenin üç gözü de dolu dolu akmaya başladı. Emirhaydar mahallesi mezarlığının yanında bulunan ve yine Osmanlı dönemine ait olduğu bilinen Kırtiş Çeşmesi'nde de suyun yeniden akmaya başladığını ifade ederek, bölgemizdeki önemli kültürel miras olan ve geçen süre içerisinde tahrip olmuş tarihi iki çeşmemizin de tamamen yok olmadan restore edilerek yaşatılması gerektiğini düşünerek yetkililerden bölgedeki tarihi çeşmelere sahip çıkılmalı" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
