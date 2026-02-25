Gaziantep'te Ortaokul Öğrencilerinden Ramazan Dayanışması

Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolileri hazırlayarak yardımlaşma duygusunu pekiştirdi. İçerisinde gıda paketleri bulunan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Ramazan ayı dolayısıyla çocuklarda yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla Şahinbey ilçesindeki Şehit Mehmet Nuri Akdemir Ortaokulu'nda "Ramazan Dayanışması" etkinliği düzenlendi. Çocukların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırlayan öğrencilerin bu anlamlı etkinliği takdir topladı. Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerinin de destek verdiği etkinlik kapsamında hazırlanan yardım kolilerinin içerisine gıda paketleri konuldu. Koliler, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, Şehit Mehmet Nuri Akdemir Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Ramazan gıda kolileri incelendi.

Paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Güneş, bu tür etkinliklerin hem eğitim hem de toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini, öğrencilerde yardımlaşma ve paylaşma değerlerini pekiştirdiğini söyledi.

Ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini bir kez daha hatırlamak için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere öğrencilerin yardım kolileri hazırladığını belirten Güneş, "Öğrencilerimizde yardımlaşma ve paylaşma değer bilincini oluşturmayı hedeflediğimiz projemiz anlamlı bir proje oldu" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı