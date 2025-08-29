Gaziantep'te Kadın Acil Destek Uygulaması Tanıtıldı

Gaziantep'te Kadın Acil Destek Uygulaması Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Temmuz ve Ağustos aylarında 728 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıtarak aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Temmuz ve Ağustos ayında 728 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES uygulamasını yükleterek bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında bin 500 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
