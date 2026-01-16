Haberler

Jandarma, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle sorumluluk bölgesindeki okullarda düzenlenen karne dağıtım etkinliklerine katılarak öğrencilere çeşitli hediyeler ve bilgilendirici materyaller sundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle sorumluluk bölgesindeki okullarda düzenlenen karne dağıtımı etkinliklerine katılarak öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

Ziyaretler sırasında öğrencilere "Jandarma Çocuk Broşürü" ve çeşitli hediyeler de verilerek bilgilendirme faaliyeti icra edildi. - GAZİANTEP

