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Gaziantep'te İyilik Haftası Kapsamında Dezavantajlı Ailelere Yardım

Gaziantep'te İyilik Haftası Kapsamında Dezavantajlı Ailelere Yardım
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 13-20 Mart 'İyilik Haftası' kapsamında dezavantajlı ailelere yardım yapıldı. Kaymakam Özgür İşçimen'in talimatıyla düzenlenen program çerçevesinde, kamu personelleri aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve yardımlarda bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 13-20 Mart "İyilik Haftası" nedeniyle evlerinde ziyaret edilen dezavantajlı ailelere yardım yapıldı.

Araban İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen'in talimatı üzerine, 13-20 Mart "İyilik Haftası" nedeniyle düzenlenen program kapsamında ilçedeki bazı kamu kurumlarında görevli personeller tarafından dezavantajlı aileler evlerinde ziyaret edildi. Ramazan ayında evlerinde ziyaret edilen dezavantajlı aileler ile sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen görevliler, ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli yardımlar yaptı.

Yapılan yardımlarla ihtiyaçları giderilen ailelerin yüzleri güldürdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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