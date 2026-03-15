Gaziantep'te Forklift Sepetinden Düşen İşçi, 7 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Gaziantep’te bir halı fabrikasında forklift sepetinde çalıştırıldığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki işçi Bünyamin Beşe, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Töre Halı Fabrikası'nda çalışan 54 yaşındaki Bünyamin Beşe, forklift sepetinde çalıştırıldığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Beşe, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Beşe, kazadan 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA
