Gaziantep'te Fırtına ve Dolu Fıstık ve Zeytin Bahçelerinde Zarara Neden Oldu

Gaziantep’te etkili olan olumsuz hava koşulları tarım alanlarında ciddi zarara neden oldu. Nizip başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde sel, fırtına ve dolu, özellikle çiçeklenme ve tozlanma dönemindeki Antep fıstığı bahçelerine zarar verdi.

Fırtınanın etkili olduğu alanlarda bazı fıstık ağaçlarının kökünden söküldüğü, bazılarının ise dallarının kırıldığı bildirildi. Dolu ve şiddetli yağış nedeniyle zeytin ağaçlarında da ürün kaybı yaşandığı öğrenildi.

Üreticiler, geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, bu yıl ise sel ve dolu nedeniyle yeni bir zararla karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyor.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
