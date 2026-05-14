Özel bireylerden oluşan mehteran takımından özel performans

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 'Engelliler Haftası' çerçevesinde özel bireyler ve çocuklar renkli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde özel bireylerden oluşan mehteran takımının gösterisi ise büyük beğeni aldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde 'Engelliler Haftası' kapsamında özel bireyler ve çocuklar için birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı anlamlı bir program düzenlendi. Etkinlik boyunca çocuklar ve özel bireyler keyif dolu anlar yaşarken, program kapsamında sihirbaz gösterisi, mehteran takımı gösterisi, yüz boyama etkinlikleri, palyaço gösterileri ve müzik programları gerçekleştirildi. Çocuklar, halay, dans ve çeşitli oyun etkinlikleriyle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Program çerçevesinde özel bireylerden oluşan mehteran takımı da bir gösteri yaptı. Özel bireylerin mehter marşı performansı etkinliği takip edenlerden büyük beğeni aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı