Haberler

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu'ndan "Mutlak Butlan" Kararına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararını protesto etti. Baro Başkanı Duran, kararın demokrasiye müdahale olduğunu söyledi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ve yurttaşlar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını protesto etti. Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, "Yargının görevi siyasal alanı yeniden şekillendirmek değil; hukuku, temel hak ve özgürlükleri ve demokratik anayasal düzeni korumaktır" dedi.

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı Gaziantep'te protesto edildi. Yeşilsu Parkı'nda Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ve vatandaşların katıldığı eylemde konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran verilen kararın yalnızca bir siyasi partiye yönelik hukuki işlem olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu durum doğrudan demokratik anayasal düzene yönelen açık bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılında yapılan 38. Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı, Türkiye'de siyasi partilere ve demokratik siyasal yaşama yönelik ağır sonuçları olan ve demokrasiyi askıya alan bir karardır. Hukukun ve yargı kurumlarının siyasal alanı dizayn etmenin aracı haline getirilmesi kabul edilemez."

Bülent Duran açıklamasında, siyasi partilerin kongre ve kurultay süreçlerinin seçim hukuku rejiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak,  seçim kurullarının gözetim ve denetiminden geçmiş siyasal iradenin sonradan "mutlak butlan" kavramıyla hükümsüz sayılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Duran, milyonlarca yurttaşın siyasal tercihinin ve demokratik katılım hakkının tartışmalı hale getirildiğini belirterek, "Bir siyasi partinin kurultayının yok hükmünde sayılması; milyonlarca yurttaşın siyasal tercihinin, temsil iradesinin ve demokratik katılım hakkının tartışmalı hale getirilmesi anlamına gelir. Demokratik toplumlarda siyasal meşruiyetin temel kaynağı halk iradesidir. Yargının görevi siyasal alanı yeniden şekillendirmek değil; hukuku, temel hak ve özgürlükleri ve demokratik anayasal düzeni korumaktır" ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğünü, demokratik siyasal yaşamı, seçme ve seçilme hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Duran, yargının siyasal alanı dizayn etme aracına dönüştürülmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...