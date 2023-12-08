Gaziantep'te Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Programı Düzenlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde depremden etkilenen kadınlara yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda gebelik, doğum öncesi ve sonrası bakım, anne ve bebek sağlığı gibi konular ele alındı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 15-49 yaş grubu arasındaki kadınlara yönelik "Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi" kapsamında depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde anne ve anne adaylarına yönelik iki gün süren eğitim programı düzenledi.

Bir yıllık planlanan eğitimlerin yedincisinde SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, hastane personeli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları ile Nurdağı İlçesi Geçici Konteyner Merkezi ve Atalar Köyü'nde anne ve anne adayları bir araya geldi.

Program kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Eğitimcilerinden Uzm. Dr. Ayşe Meltem Ergen, Hemşire Kadriye Özdemir ve Hemşire Duygu Akşahin gebeliğe hazırlık, riskli gebelikler, dikkat edilmesi gereken konular, doğum öncesi izlemler ve bakım, doğum ve lohusalık süreci, bebek izlemleri ve dikkat edilecek konular, yenidoğan tarama programı, anne ve bebek sağlığı, anne sütü ve önemi, üreme sağlığı ile akılcı ilaç kullanımı, afetlerde kadın üreme sağlığı konularında bilgi paylaştı.

Toplam 529 kişiye ulaşılan eğitimler, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - GAZİANTEP