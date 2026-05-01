Gaziantep'te 1 Mayıs: Tutuklu Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen'in Mesajı Okundu

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP )- Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in Gaziantep 1 Mayıs'ına gönderdiği mesaj, alanda Genel Sekreter Mikail Kılıçalp tarafından okundu. Türkmen mesajında, Başpınar işçilerinin mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamasında BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde 47 gündür tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in mesajını okudu. Türkmen mesajında, alanda bulunan işçi ve emekçilere selam gönderdi. "Ünaldı'da genç bir halı dokuma işçisi olduğum yıllardan bu yana neredeyse 30 yıldır içinde olduğum 1 Mayıs'a bu yıl da katılamıyorum" diyen Türkmen, Başpınar işçilerinin mücadelesine dikkat çekti ve bölgedeki işçilerin son yıllarda Türkiye işçi hareketinin önemli mücadele odaklarından biri haline geldiğini vurguladı.

Türkmen, Gaziantep'te farklı sektörlerden işçilerin, kamu emekçilerinin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların emek ve adalet talebiyle bir araya geldiğini belirtti. Mesajında mevcut ekonomik ve sosyal düzene yönelik eleştirilerde de bulunan Türkmen, işçilerin hak mücadelesinin süreceğini ifade ederek, "İşçilerin ekmek ve adalet kavgasının baskı ve yasaklarla engellenemeyeceğini" kaydetti.

Türkmen, Başpınar işçilerinin mücadelesinin süreceğini belirterek, "Başpınar işçileri kazanacak, işçi sınıfı kazanacak" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in mesajı, alanda bulunan katılımcılar tarafından sloganlarla karşılandı.

Kaynak: ANKA