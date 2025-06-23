Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Yılın Tiyatro Ekibi Ödülünü Kazandı

Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Yılın Tiyatro Ekibi Ödülünü Kazandı
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Gaziantep Şehir Tiyatrosu, 12. Uluslararası Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Emek ve Başarı Ödülleri'nde 'Uçtu Uçtu Hezarfen' adlı oyunu ile Yılın Tiyatro Ekibi ödülüne layık görüldü ve sahneye çıkarak ödül sevincini sanatseverlerle paylaştı.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu, tiyatro dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan 12. Uluslararası Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Emek ve Başarı Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Tiyatro ekibi, "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı oyunlarıyla Yılın Tiyatro Ekibi ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen törende sahneye çıkan Gaziantep Şehir Tiyatrosu ekibi, ödül sevincini salondaki sanatseverlerle birlikte yaşadı. Ödül, tiyatroya gönül verenlerin ve izleyicilerin büyük alkışları eşliğinde takdim edildi.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu adına sahnede yapılan açıklamada, "Bu anlamlı ödül, sahne arkasından sahne önüne kadar emek veren tüm ekibimizin ve her oyunumuzda yanımızda olan değerli seyircilerimizin ortak eseridir. Hep birlikte daha nice hikayelere ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sanatseverlerin beğeniyle izlediği ve farklı yaş gruplarına hitap eden "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyunu, Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun özgün yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Modern sahne tasarımı ve güçlü anlatımıyla büyük ilgi gören oyun, aldığı bu ödülle başarısını taçlandırmış oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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