Haberler

İslahiye'de kar etkili oluyor

Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gün boyunca etkisini sürdürerek vatandaşların günlük yaşamını etkiledi. Karla kaplı yollar, ilerlemekte zorluk yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar yağışının iki gün daha devam etmesi bekleniyor. Esnaflar ise karın tadını çıkararak kar topu oynadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı kenti beyaza bürürken, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk havanın etkisi ise kar yağışı ile etkisini azda olsa azalttı. Kar yağışının 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İslahiyeli esnaflar ise yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkarttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
