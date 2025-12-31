İslahiye'de kar etkili oluyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı kenti beyaza bürürken, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk havanın etkisi ise kar yağışı ile etkisini azda olsa azalttı. Kar yağışının 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İslahiyeli esnaflar ise yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkarttı. - GAZİANTEP