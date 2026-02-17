Haberler

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök göreve başladı

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Müftüsü iken Gaziantep İl Müftülüğü görevine atanan Mustafa Soykök, dualarla yeni görevine başladı.

Tekirdağ İl Müftüsü iken Gaziantep İl Müftülüğü görevine atanan Mustafa Soykök, dualarla yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Gaziantep İl Müftülüğü görevine atanan Mustafa Soykök, bugün itibariyle göreve başladı.

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından boşalan İl Müftülüğü görevine atanan Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök için İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, "16 Şubat 2026 tarihi itibariyle çok büyük, çok onurlu ve değerli bir emanet olan Gaziantep İl Müftülüğü görevini üstlenmiş bulunuyorum. Gazi şehrimize hizmet etmek gerçekten büyük bir şükür vesilesidir. Bu emanete bizleri layık gören devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Destek, katılım, iyi dilek ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bu görevi üstlenirken en büyük melceim Cenab-ı Hakk'ın yardım ve desteğidir. Bu ulvi yolda en büyük temennimiz istikamet üzere ayağımız sürçmeden, Allah'ın rızasına uygun olarak görevimizi layıkıyla yapmak olacaktır. Ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Gazi şehrimizin iyiliğin yeryüzüne egemen olması için seferber olan gönül ehli insanlarına seviniyorum. Bugün çektiğimiz bu besmele hep birlikte yazacağımız nice güzel hikayelerin başlangıcı olacaktır" dedi.

Soykök, "Mübarek Ramazan ayının gölgesi başımıza düştü. Erkek, kadın, genç, ihtiyar herkesi her zamankinden daha çok camilerimize bekliyoruz. Kur'an kurslarımıza mukabele ve vaazlarımıza bekliyoruz. Şatafata sapmadan, Ramazan'ın ruhunu zedelemeden ibadet coşkusunu artırmalı ve birbirimizle daha çok kardeşleşmeliyiz. Bu Ramazan hayatlarımıza yeni bir başlangıç olmalı, her birimiz için bir muhasebe fırsatı olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş'ın yeni İl Müftüsü Mustafa Soykök'e cübbesini giydirmesinin ardından program yapılan dua ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi

Bu devasa alanın tamamı tarım arazisi! Kentte hasar büyük
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu

Kenti karıştıran yasak aşk tartışmasına Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu

Kenti karıştıran yasak aşk tartışmasına Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay

Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı

Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı