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Gazetecilerden Özsoy'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Gazetecilerden Özsoy'a Geçmiş Olsun Ziyareti
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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır, tedavisi evinde süren DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete katılan meslektaşları, Özsoy'u yalnız bırakmayarak moral desteği sağladı.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır, tedavisi evinde devam eden DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u unutmadı.

Beraberindeki Palandöken Gazetesi Başyazarı Mehmet Şener, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Radyo Ritm Yayın Yönetmeni Mesut Gülrek, Arz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yılmaz, Erzurumpost Yayın Yönetmeni Orhan Bozkurt, DHA Haber Müdürü Salih Tekin, DAP Basın Müsaviri Yakup Çakır ve emektar gazeteci Cem Bakırcı ile birlikte Özsoy'u evinde ziyaret eden EGC Başkanı Çakır, yılların emektar başkanına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anlamlı ziyaret

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, meslektaşlarının yaptığı sürpriz ziyaretinden dolayı duyduğu büyük mutluluğu ifade ederken, gazeteciler ise, Özsoy'un bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. EGC Başkanı Mehmet Musa Çakır, Feridun Fazıl Özsoy'un basın sektörüne uzun yıllar hizmet etmiş bir isim olduğunu belirterek, "Başkanımızın bir süre evinde istirahat etmesi gerekiyordu. Biz de meslek büyüklerimizle birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk, kednisine moral desteği verdik" dedi.

Güzel birliktelik

Başkan Çakır, geçmiş olsun ziyaretine eşlik eden meslek büyüklerine de teşekkür ederek, "Gazeteci büyüklerimiz ve ağabeylerimiz de eksik olmasınlar, Feridun Başkanımızı yalnız bırakmadı, geçmiş olsun ziyaretimizi daha da anlamlı kıldılar. Meslek büyüklerimin her birisine şahsım ve Erzurum Gazeteciler Cemiyetimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımıza moral verdik, sevindirdik, sohbet ettik. Bu vesileyle sağlık ve sıhhatine kavuşmayı bekleyen herkese acil şifalar diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

erzurum

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