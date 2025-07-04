Gazeteci ve Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetti

Gazeteci, yazar ve köşe yazarı Nihat Genç bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci, yazar ve köşe yazarı Genç, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Akciğer kanseri teşhisi konulan ve yoğun bakımda tedavi gören Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA