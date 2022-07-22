Gazeteci Özzorlar'ın evlat acısı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gaziantep Güneş Gazetesi Haber Müdürü ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mustafa Özzorlar'ın oğlu Eren Özzorlar, dualarla defnedildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gaziantep Güneş Gazetesi Haber Müdürü ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mustafa Özzorlar'ın oğlu Eren Özzorlar, dualarla defnedildi. Gaziantep Güneş Gazetesi Haber Müdürü Mustafa Özzorlar'ın oğlu Eren Özzorlar, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Özzorlar'ın cenazesi, Hanifi Şireci Camiinde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenazeye, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Hasan Kırmızıtaş'ın yanı sıra cemiyet üyeleri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Özzorlar ailesi, Atatürk Spor Salonu yanı Mücahitler Mahallesi 159 Nolu Taziye Evi'nde taziyeleri kabul edecek. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Yerel Güneş Gazetesi Gaziantep Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gazeteci Özzorlar'ın evlat acısı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.