Haberler

Erzurum Basınının Duayen İsmine Son Görev

Erzurum Basınının Duayen İsmine Son Görev
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve yoğun bakımda yaşamını yitiren gazeteci Öztürk Akkök, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, meslektaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün rahmetli olan gazeteci Öztürk Akkök dualarla uğurlandı.

Erzurum basınının önemli ve duayen isimlerinden Öztürk Akkök, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Akkök, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Gazeteci Öztürk Akkök için bu gün Narmanlı Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Akkök'ün ailesi, meslektaşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Akkök'ün naaşı daha sonra defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

Sözlü tartışma yerini bir anda silahlara bıraktı! 2 ölü
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Ekipler eve böyle girdi, gördükleri manzara korkunçtu
Harry ve Meghan’dan sürpriz! Kral Charles bile sonradan öğrendi

Harry ve Meghan’dan sürpriz! Kral Charles bile sonradan öğrendi
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas