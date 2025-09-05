Aydın'da 'Olay Aydın' internet sitesinin sahibi Gazeteci Fatma Yazıcı hayatını kaybetti. Fatma Yazıcı'nın ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre bir süre önce Aydın'da yerel internet gazeteciliği yapmaya başlayan ve genellikle hayat hikayelerini konu alan çalışmaları ile gündeme gelen Fatma Yazıcı'nın tedavi için gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yazıcı'nın ani ölümü herkesi şaşırttı.

Grip ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurmuştu

Doğal ve sağlıklı yaşama dikkat eden yaşam tarzı ile de tanınan Fatma Yazıcı'nın bir süredir grip ve halsizlik yaşadığı yakınlarının tavsiyesi üzerine hastaneye gittiği öğrenildi. Yapılan kan tahlili üzerine hekimin tavsiyesi ile 3 gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatan Fatma Yazıcı için gündüz saatlerinde taze kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Kısa sürede gelen bağışın ardından sağlığına kavuşması beklenen Fatma Yazıcı'dan gece saatlerinde gelen acı haber meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN