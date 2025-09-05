Haberler

Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti

Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 'Olay Aydın' internet sitesinin sahibi Fatma Yazıcı, grip ve halsizlik şikayetiyle tedavi için gittiği hastanede ani bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü hem meslektaşlarını hem de sevenlerini yasa boğdu.

Aydın'da 'Olay Aydın' internet sitesinin sahibi Gazeteci Fatma Yazıcı hayatını kaybetti. Fatma Yazıcı'nın ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre bir süre önce Aydın'da yerel internet gazeteciliği yapmaya başlayan ve genellikle hayat hikayelerini konu alan çalışmaları ile gündeme gelen Fatma Yazıcı'nın tedavi için gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yazıcı'nın ani ölümü herkesi şaşırttı.

Grip ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurmuştu

Doğal ve sağlıklı yaşama dikkat eden yaşam tarzı ile de tanınan Fatma Yazıcı'nın bir süredir grip ve halsizlik yaşadığı yakınlarının tavsiyesi üzerine hastaneye gittiği öğrenildi. Yapılan kan tahlili üzerine hekimin tavsiyesi ile 3 gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatan Fatma Yazıcı için gündüz saatlerinde taze kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Kısa sürede gelen bağışın ardından sağlığına kavuşması beklenen Fatma Yazıcı'dan gece saatlerinde gelen acı haber meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'ın telefondaki uyarısı önemli! Hakan Çalhanoğlu ne diyeceğini bilemedi

Erdoğan'ın telefondaki uyarısı önemli! Kaptan ne diyeceğini bilemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuvalette telefon kullananlar için büyük risk: Uzmanlar uyardı

Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Hayatınız bir anda kararabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.