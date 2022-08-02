GAÜN öğrencileri Avrupa'nın en değerli oyuncuları seçildi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Zeliha Kendir ve Müslüm Ekinci, Avrupa Şampiyonası'nda dallarında en değerli oyunculular olarak seçildi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Zeliha Kendir ve Müslüm Ekinci, Avrupa Şampiyonası'nda dallarında en değerli oyunculular olarak seçildi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Zeliha Kendir ve Müslüm Ekinci yer aldıkları Avrupa Hokey Şampiyonaları'nda en değerli oyuncularda seçildi. U21 Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda milli takım oyuncusu ve Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi Zeliha Kendir en değerli oyuncu seçildi. Yine, Çek Cumhuriyeti'nin Plizen kentinde düzenlenen Avrupa Hokey Şampiyonası'nda milli takım oyuncusu ve Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Müslüm Ekinci de şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Yerel Gaziantep Üniversitesi Kenevir Müslüm Yerel Haberler

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