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Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan göreve başladı

Yerel Haberler

Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan göreve başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik'in yerine atanan Tuğamiral Bülent Turan, görevine başladı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik'in yerine atanan Tuğamiral Bülent Turan, görevine başladı.

Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik emekli edilerek, yerine Tuğamiral Bülent Turan atandı. Görevine bugün başlayan Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Ziyareti, Vali Yavuz sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yavuz paylaşımında, "Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Bülent Turan'a ziyareti için çok teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Turan Ayhan Gedik Kocaeli Yerel Haberler

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