Gamze ile Berkay'ın düğünü Aydın dağlarındaki yüzlerce cipi Nazilli'de topladı

Aydın'ın Nazilli ilçesine gerçekleştirilen bir düğün cipçileri buluşturdu.

Aydın'ın Nazilli ilçesine gerçekleştirilen bir düğün cipçileri buluşturdu. Aydın dağlarında daha çok çiftçilerin kullandığı yeşil ciplerin Nazilli'ye akın etmesi pek çok kişiyi şaşırtırken, ciplerin ilçede toplanmasının sebebinin cip tamircisi Ali Kılınç'ın kızı Gamze'nin düğünü dolayısıyla olduğu ortaya çıktı.

Nazilli İsabeyli'de gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Kültür ve Sanat Festivali'ne Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra protokol üyelerinin yoğun katılım sağlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri bölgede ve yol güzergahında yoğun güvenlik tedbiri aldı.

Hesapta olmayan yeşil köy ciplerinin sırrı sonra ortaya çıktı

Bu sırada Nazilli'ye hem dağlardan hem de Denizli ve Aydın istikametinden çok sayıda yeşil cipin akın etmesi dikkat çekti. Vatandaşların yanı sıra güvenlik güçlerinin de dikkatini çeken yeşil köy ciplerinin herhangi bir eyleme değil, Nazilli'de yaklaşık yarım asra yakın süredir cip tamirciliği yapan Ali Kılınç'ın kızı Gamze ile Berkay'ın düğünü nedeniyle toplandıkları öğrenildi. İlçede gün boyu devam eden yeşil cip yoğunluğu gençlerin düğünlerini renklendirirken düğün sahibi cip tamircisi Ali Kılınç eşi Hediye Kılınç ile davetlileri ağırladı. Cip kullanıcılarının yanında cip tamircilerinin de bir araya geldiği düğün adeta cipçilerin buluşması gibi oldu.

Gelinle damat hayatlarının en mutlu günlerini düğünlerini renklendiren cipler önünde hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirdi. - AYDIN

