Öğrencilerden Çekya'da Şehitlik Ziyareti

Afyonkarahisar Sandıklı Yavuz Selim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çekya'da ki Galiçya Cephesinde şehit düşen 508 vatan evladının yattığı şehitliği ziyaret edip Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşı okudu.

Afyonkarahisar Sandıklı Yavuz Selim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çekya'da ki Galiçya Cephesinde şehit düşen 508 vatan evladının yattığı şehitliği ziyaret edip Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşı okudu.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı Erasmus+ Akreditasyonu Mesleki Eğitim Projesi çerçevesinde Sandıklı Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Çekya Cumhuriyetinin başkenti Prag'a gitti. Heyet ilk olarak Prag'a 1 saatlik mesafede bulunan Pardubice şehrinde bulunan Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Okul Müdürü Ahmet Ali Darakcı ve okulun Hemşire ve Ebe bölümü 12'inci sınıfında öğrenim gören 3 öğrencisi şehitlik ziyaretinde Türk Bayrağı'nı gondere çekerek dua edip İstiklal Marşı okudu.

Darakcı, ziyaret ettikleri şehitliğin Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'nın Galiçya Cephesi'nde savaşan 15.nci kolordusundaki askerlerinden salgın hastalık ve tedavi için getirildiği Pardubice Hastanesi'nde vefat edenlerin bulunduğu şehitlik olduğunu, Pardubice Türk Şehitliği'ne Liberec ve Josefov kentlerinden de gelen şehitlerin de olduğunu kaydetti. Darakçı ayrıca 508 vatan evladının yattığı şehitliğin 2001 yılında Türkiye tarafından restore edildiğini de dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
